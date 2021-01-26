شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ مناعة: كورونا أصبح أشد خطورة وينتقل مثل دخان السجائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد أستاذ المناعة والحساسية طلال نصولي، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووضع الكمامات، في الفترة الحالية.

وقال نصولي: " كورونا أصبح أكثر قدرة على العدوى، في 5 دقائق فقط ممكن تتم العدوى، وكثير من المصابين لم تظهر عليهم أي عوارض، ولازم ناخد احتياطتنا ".

وشبه أستاذ المناعة سرعة انتشار الفيروس بين الأشخاص بدخان السجائر الذي ينتقل من غرفة لأخرى خلال لحظات قليلة.