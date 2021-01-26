شكرا لمتابعة خبر عن توجه لإنشاء أكاديميات للفنون بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن التوجه إلى إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون، وذلك تزامنًا مع الطلب المتنامي على خريجي الموسيقى والفنون الأدائية في البلاد.

وقال الوزير في مقاله بـ " الشرق الأوسط ": " بدأنا فعليا مع زملائنا بالجهات المعنية في إصدار رخصٍ لمعاهدَ متخصصة؛ أولها معهدان موسيقيان في المملكة، كما سيفتح المجال للمهتمين في القطاعين الخاص والثالث بتقديم طلبات الترخيص للتدريب في الجانب الثقافي، عبر منصة متخصصة سترى النور قريبا، إضافة إلى العمل على إنشاء المعاهد المتخصصة وأكاديميات الفنون ".

ولم يكشف الأمير بدر مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك الأكاديميات الفنية.