︎ : .

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف العاصمة الرياض. وأكدت قطر، في بيان أمس (الاثنين)، على أن هذا العمل خطير ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صباح السبت الماضي هدفا جويا معاديا أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الرياض. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر قطر: استهداف الرياض عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.