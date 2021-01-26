“الصحة” توضح المدة التي يحتاجها الجسم لتكوين مناعة ضد “كورونا” بعد تلقي اللقاح

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أوضحت وزارة الصحة المدة التي يستغرقها الجسم في بدء تكوين المناعة ضد فيروس كورونا، بعد أخذ الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد للفيروس.
وبينت الوزارة أنه بعد 12 يوماً من تلقي الجرعة الأولى يبدأ الجسم في بناء المناعة، وبعد 9 أيام يكون قد أتم 21 يوماً ويتوجب عليه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح.
وأضافت أن الجسم يحتاج إلى 7 أيام بعد أخذ الجرعة الثانية لتكوين المناعة العالية من الفيروس، أي بعد 28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.
Source akhbaar24.argaam
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