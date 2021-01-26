“الشورى” يعتمد نظام التخصيص

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اعتمد مجلس الشورى، أمس الاثنين، خلال جلسته التي عقدها برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على نظام التخصيص والمعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه بحضور محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

كما طالب الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الاستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

وقال المجلس “على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له”.

وفي الجلسة نفسها، طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس م. نبيه البراهيم .

Source almnatiq

