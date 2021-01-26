شيهانة العزاز.. صانعة الصفقات ونموذج نجاح المرأة السعودية

حققت المرأة السعودية خلال فترة قصيرة، مكانة كبيرة في خدمة الوطن والمجتمع، في ظل دعم الحكومة لها وتمكينها من تَبَوُّؤ المناصب الهامة.

وبرز في الساعات الماضية اسم « شيهانة صالح العزاز»، والتي كانت المرأة الوحيدة في جلسة اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشغل شيهانة منصب الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ومن المستهدف زيادة أصوله لأكثر من 400 مليار دولار، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وشيهانة هي ابنة المصور الفوتوغرافي الراحل صالح العزاز، وبرز اسمها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت تحت دائرة الضوء كدلالة على ما حققته المرأة السعودية من مكانة تستحقها؛ حيث كتب الكثير من المغردين عنها.

وقال الإعلامي عصوان الأحمري –عبر حسابه بتويتر-: «استثمروا في بناتكم وأبنائكم ليكونوا سواعد نهضة المجتمع، وحديثه»، وتابع قائلًا: «إن صالح العزاز لم يمت، كان حيًّا معنا يوم أمس وابنته شيهانة حديث السعوديين».

وأضاف الأحمري «شيهانة أحيت ذكر والدها، وجعلت سيرته يعاد تداولها بنجاحها وعصاميتها وثقة الدولة فيها.. شيهانة حلّقت باسمها واسم صالح، وكانت أعين الجميع تنظر بفخر».

ومسيرة شيهانة العملية مليئة بالإنجازات، وكانت بدايتها بحصولها على بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف من جامعة «درم» البريطانية في عام 208م، ثم عملت في مكتب محاماة بمدينة نيويورك، وأصبحت مستشارة قانوينة في مجالات مختلفة منها: الاتصالات والرعاية الصحية والأوراق المالية.

وبعد فترة عادت شيهانة إلى السعودية وأصبحت من أوائل المحاميات السعوديات، ولقبت بـ«صانعة الصفقات» في عام 2016 م، من قبل مجلة «فاينانس مونثلي» البريطانية.

كما ساهمت شيهانة في تأسيس منظمة «طموح» لدعم وتشجيع المهنيات الشابات في الخليج العربي.

وفى بدايات 2020م، جاءت الشيهانة بنت صالح العزاز، في المركز الـ48 في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، التي تُصدرها مجلة فوربس الأمريكية سنويًا.

الشيهانة بنت صالح العزاز جاءت في المركز الـ48 في قائمة فوربس، وهي الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ومن المستهدف زيادة أصوله خلال العام الجاري لأكثر من 400 مليار دولار، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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