موجة باردة ثانية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق بالمملكة.. الأسبوع القادم

توقّع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عبدالله أبو هيلة، تأثر معظم مناطق المملكة، بموجة ثانية من انخفاض درجات الحرارة تبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وقال محلل الطقس، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن الموجة الثانية سيصاحبها سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن الأجزاء الشمالية من المملكة ستكون الأكثر تأثرًا بها.

وأكد أنه رغم استقرار حالة الطقس بوجه عام في المملكة وما يصاحبه من ارتفاع بسيط في درجات الحرارة يتراوح بين «3 إلى 5 درجات»، إلا أنه توقع حدوث تقلبات جوية يوم الخميس تكون مصحوبة بأمطار ورياح نشطة متوسطة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة والأجزاء الغربية منها والتي تشمل المناطق الساحلية من مدينة تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قال إن معظم مناطق المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئيًا على أجزاء جنوب غرب وغرب المملكة، متوقعًا تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأوضح أن مدينة القريات والتي سجلت اليوم صفر درجة مئوية كانت بين أكثر مدن المملكة انخفاضًا للحرارة، مشيرًا إلى أن قائمة المدن الأكثر برودة اليوم تشمل –كذلك-: طريف، عرعر، القيصوم، سكاكا، تبوك، نجران.