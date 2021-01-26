«التأمينات»: لا يمكن تسجيل صاحب المنشأة باعتباره موظفًا

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يمكن تسجيل صاحب المنشأة في التأمينات باعتباره موظفًا في منشأته.

وذكرت التأمينات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «عفوًا لا يجيز نظام التأمينات تسجيل صاحب المنشأة الفردية (مؤسسة) في منشأته».

وقال المواطن في استفساره: هل يمكن تسجيل مالك المؤسسة كموظف في التأمينات الاجتماعية؟.

من جهة أخرى، أوضحت التأمينات أن استبعاد الموظف من التأمينات يتم من قِبَلِ صاحب العمل، وذلك عند انتهاء علاقة العمل بينهما، مشيرة إلى أن تسجيل الموظفين بالتأمينات يكون إلزاميًّا لجميع العاملين بالمنشأة.

اقرأ أيضًا:

التأمينات: المعاشات التقاعدية لا تتأثر بممارسة الأعمال الحرة

«التأمينات الاجتماعية»: دعم ساند لا يتأثر بوجود العمالة المنزلية