بالفيديو.. تسجيل 4 ولادات للمها العربي في محمية عروق بني معارض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تسجيلَ أربع ولادات جديدة للمها العربي في محمية عروق بني معارض.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه في ظل ظروف الرعاية المهيَّأة له من قِبَلِ إدارة المحمية والجوالين، سجّل المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أربع ولادات جديدة للمها العربي، في محمية عروق بني معارض النموذجية، خلال شهر يناير الجاري.

وكان مركز تنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة أرامكو، اطلق في ديسمبر الماضي، عددًا من الكائنات الفطرية في منتزه «بقيق» البرّي.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه تم إطلاق 10 من ظباء الريم، و3 من المها العربي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

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