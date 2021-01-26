الحصيني: إجازة نهاية الأسبوع «دافئة نهارًا» يعقبها انخفاض في درجات الحرارة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إجازة «دافئة» لنهاية الأسبوع خلال ساعات النهار باردة ليلًا، يعقبها انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من السبت القادم.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن هناك فارقًا في درجات الحرارة بالعاصمة الرياض، يُقَدَّرُ بست درجات، بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء، متوقّعًا المزيد في ارتفاع الحرارة تكون ذروته يوم الجمعة القادم، تجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل.

وأشار الحصيني إلى أن حالة الدفء ستكون بانزياح الكتلة الباردة قطبية الأصل عن المملكة والخليج؛ لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط ثم المملكة، متوقّعًا إجازة نهاية هذا الأسبوع «الخميس – الجمعة» دافئة نهارًا باردة ليلًا مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاض في الحرارة من يوم السبت القادم.

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