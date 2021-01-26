أخبار السعودية اليوم.. لقاح أسترازينيكا يصل السعودية خلال 7 أيام.. و3 أسباب رفعت إصابات كورونا مؤخرًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث توالت الإدانات العربية والدولية محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الهجوم على المملكة واستهداف العاصمة السعودية، فيما أعلنت وزارة الصحة رصدها زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين، وجددت التذكير بعقوبة التجمعات العائلية ومخالفة إجراءات كورونا، وإلى التفاصيل:

«الاتحاد الأوروبي» يدين محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم على الرياض

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية الهجوم على السعودية مؤكدًا أنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف، وقال الاتحاد الأوروبي :«محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، مضيفا أنها «تهدد المدنيين في السعودية» بحسب ما نقلته «العربية» في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

قطر تدين رسميًّا جريمة الحوثيين ضد الرياض: عمل خطير

أدانت قطر بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الإثنين: تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعدها عملًا خطيرًا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

الجوازات السعودية تستقبل طلبات تمديد «هوية زائر» لليمنيين

بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد هوية زائر للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابق، يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءًا من 22/3/1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يومًا، من الإثنين 12/6 /1442هـ حتى السبت 1/7/1442هـ.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آليًّا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

شركات التوطين الوهمية.. وزارة الموارد البشرية توضح آلية الإبلاغ عنها

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير، بالإجراءات المطلوبة حيال «التوطين الوهمي»، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، ردًا على تساؤل بشأن «شركة سعودية وهمية» إن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق «معًا للرصد».

السعودية تحصل على لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا خلال 7 أيام

تحصل المملكة العربية السعودية على 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد من معهد سيروم الهندي في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة، يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي «أسترازينيكا ومودرنا»، المضادين لفيروس كورونا.

وزارة الصحة تعلن عدد «الإصابات الحرجة» بكورونا في عموم السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وصول الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2092 حالة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وأن معظمهم الحالات الصحية للمصابين مطمئنة، وأشارت إلى وجود 333 حالة حرجة من بين العدد المذكور.

وزارة الصحة: 3 أسباب وراء زيادة إصابات كورونا خلال الـ15 يومًا الماضية

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إنها رصدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين، وجددت التذكير بعقوبة التجمعات العائلية ومخالفة إجراءات كورونا عبر نشر إنفوجراف بها أوضح أن أي تجمع عائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو الشاليهات لأكثر من 50 شخصًا، في حيز واحد أو محدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، يعاقَب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة التالية:

3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 75 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 50 حالة قم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

9 شروط للتجمع بقاعات الأفراح والمناسبات.. و5 إجراءات وقائية ضرورية

أعادت إمارة منطقة مكة المكرمة، تجديد التذكير، بشروط وقيود التواجد والتجمعات في قاعات الأفراح والمناسبات، المتماشية مع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، ونشرت الإمارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجرافًا" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها" خلال التواجد في قاعات الأفراح والمناسبات يجب التقيد بالتالي): أن لا يزيد الحضور عن50 شخصًا، فترة التواجد5 ساعات، ارتداء الحضور الكمامات طوال الوقت.

تنظيف الكعبة.. صور توثق مهمة الـ«40 دقيقة» لفريق سعودي متخصص

جددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التأكيد على استمرار عمليات التنظيف، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن فريقًا سعوديًّا مختصًا يقوم بتنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال (40) دقيقة.

وزارة الداخلية لـ«التجمّعات المخالفة»: تنتظركم غرامات تصل لـ100 ألف ريال

جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، وذلك ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من «5» أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للائحة الحد من التجمعات.

اللجنة الأمنية بالرياض تضبط ملابس عسكرية وأنواطًا ورتبًا مخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل البدل العسكرية في إمارة منطقة الرياض اليوم (50) بدلة عسكرية و(3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، بالإضافة إلى الشخوص على معمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.

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