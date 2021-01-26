الأمم المتحدة تدين محاولة الحوثي استهداف الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أدانت الأمم المتحدة، محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الرياض من خلال إطلاق صاروخ اعترضته دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، داعية للامتثال للقانون الدولي.

القانون الإنساني والدولي

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجوماً جوياً استهدف العاصمة الرياض“.

وأضاف: “ندين بشدة الهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكّر بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين”.

إحباط هجوم صاروخي

وكان التحالف بقيادة السعودية، قد أحبط هجوماً يوم السبت شنته ميليشيا الحوثى استهدف العاصمة الرياض، وفقاً لما نقلته قناة “الحدث” الإخبارية.



