5 عناصر تجعل تبوك المدينة المثالية للسياح 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة Around World Journal إن مدينة تبوك ، تتميز بالعديد من عناصر الجذب للسياح، متابعة: من المياه الزرقاء العميقة الداكنة قبالة الساحل إلى الوديان المحيطة ومزارع البرتقال، تمتلك هذه المدينة كل عناصر الطبيعة الساحرة.

وتابعت: تعد تبوك من أهم الوجهات السياحية في السعودية، فهي موطن لأهم المواقع التراثية، كما أن الجبال الساحرة تجذب النوع المغامر من السياح، ويمكن للعائلات والمجموعات استكشاف مناطق الجذب في تبوك إما بمفردهم أو كجزء من مجموعة سياحية.

5 عناصر تجعل تبوك مدينة مثالية للسياح

وأردفت الصحيفة: تضم المدينة 5 عناصر تجعلها جاذبة لمختلف أنواع السياح، فإذا كنت من عشاق المغامرة، ستجد الوديان والجبال وأنشطة مختلفة تزيد من مستوى الأدرنالين في جسمك، أما إذا كنت من عشاق التراث والآثار، فالمدينة موطن لأهم المواقع التراثية في السعودية مثل الحصون العثمانية وقلعة ومتحف تبوك، ويقال إنها بوابة الشمال، حيث إن الآثار التي تضمها تعكس الحضارات المتعاقبة التي سكنتها، كما يوجد أيضًا عين السكر، وهي واحدة من أقدم ينابيع المياه في المدينة.

وأضاف التقرير: أما إذا كنت من محبي الريف والخضرة، فلا يفوتك الاستمتاع بمزارع البرتقال والبساتين فمزارع الورود الشاسعة فيها تصدر منتجاتها إلى العالم، وبالطبع فإن عشاق البحر وهم كثيرون، سيستمتعون بالموقع الجغرافي المتميز للمدينة، حيث تطل من جهة الغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة وتتمتع بشواطئ بحرية طويلة.

واستطرد: أما عن هؤلاء الذين يفضلون الاستجمام دون الخوض في الكثير من الرحلات والمغامرات، فإن تبوك غنية بوسائل الراحة، ويوجد فيها مجموعة متنوعة من المطاعم والكثير من المنتجات المحلية الطازجة، وهي أيضًا تتمتع بهواء نقي، ومما سيزيد من جمال الرحلة طباع السكان، فالسياح مرحب بهم للغاية هناك.

واختتم التقرير قائلًا: تشتهر تبوك أيضًا بالعديد من أشجار النخيل والقصب وينابيع المياه النظيفة، مما يجعلها أشبه بمحمية طبيعية جميلة جدًا، كما أن وادي الديسة بين الوجهات التي لا يجب تفويتها في زيارة السعودية، وهو يقع بين منحدرات شاهقة من الحجر الرملي الأحمر وقمم الوادي، ويشتهر بوفرة أشجار النخيل الصافية كما أنه بعيد عن المدينة ومنعزل عن أي نوع من التلوث، وهو مكان مثالي للمشي والتخييم حيث يوفر بعضًا من أفضل مناظر السماء، وهو بمثابة حلم لمحبي النجوم.



