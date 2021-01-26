دمج الإسكان بالبلدية والقروية خطوة مهمة تمنع الاختصاصات المتشابهة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي البروفيسور سالم باعجاجة، أن دمج وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يعتبر خطوة رائدة ومهمة لتوحيد الاستفادة من مواردهما في الاختصاصات المتشابهة وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة المواطنين.

تسريع تطوير الأراضي:

وبيّن في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن الدولة تسعى من خلال قرار الدمج إلى توحيد جهة الاختصاص؛ لأن هناك أعمالًا متشابهة في الوزارتين السابقتين، مما سينعكس أثر ذلك إيجابًا في تسريع الإنجاز، وتحديدًا في جانب تطوير الأراضي الخدمية والسكنية.

خلق منتجات جديدة:

وأشار إلى أن القرار الحكيم يعد أحد ممكنات برنامج الخصخصة، بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في معالجة موضوع الإسكان وتطويره وخلق منتجات جديدة تلبي احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية وجعل لكل مواطن سكنًا مستقلًّا.

منح الأراضي والقروض:

وتابع باعجاجة أن خصخصة القطاع السكني يعتبر أحد مبادرات رؤية 2030، ولذلك اهتمت الدولة بتأمين سكن لكل مواطن من خلال هذه المبادرة والتي مهدت الطريق بإعطاء منح أراضٍ وقروضٍ سكنية للمواطن؛ حتى يستطيع أن يؤمن لنفسه السكن ويخفف من أعباء ميزانية الأسرة.

