الحصيني يتوقع طقساً دافئاً نهاية الأسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني طقساً دافئاً نهاية الأسبوع في السعودية.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “نلاحظ الارتفاع التدريجي في الحرارة بين صباح إجازة نهاية الأسبوع الماضي وصباح اليوم الثلاثاء 1442/6/13هـ في الرياض الفارق حوالى ست درجات مئوية”.

ذروة ارتفاع الحرارة

وأضاف عبدالعزيز الحصيني : “متوقع المزيد في ارتفاع في الحرارة ذروته الجمعة 1442/6/16هـ تجعل البعض يلبس الملابس الصيفية في النهار مع برودة في الليل”.

انزياح الكتلة الباردة

وتابع الحصيني : “بسبب انزياح الكتلة الباردة التي أصلها قطبي عن المملكة والخليج وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط وثم المملكة – إن شاء الله- ، لذا متوقع إجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 6/15 إلى الجمعة 1442/6/16هـ دافئة نهارا باردة ليلاً مع تقلبات جوية، يعقبها انخفاض في الحرارة من السبت 42/6/17هـ”.

توقعات طقس الثلاثاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة

كما توقع المركز، سماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من عرعر والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.



