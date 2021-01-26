بايدن: سنحقق مناعة القطيع ضد كورونا بحلول الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنّه يتوقّع أن تقترب الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل من بلوغ “مناعة القطيع” أي المناعة الجماعية ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ عمليات التلقيح ستتمّ بوتيرة متسارعة خلال الربيع.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “أشعر بالثقة بأنّنا سنكون، بحلول هذا الصيف، في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع”.

حظر دخول من 30 دولة

يذكر أن وكالة “رويترز” نقلت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع الاثنين أمرا يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده لكبح انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت مصادر للوكالة أن بايدن سيفرض حظرا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرا جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا و26 دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

قلق بشأن اللقاحات

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم 18 يناير أمرا لرفع هذه القيود عن البرازيل ودول أوروبا اعتبارا من 26 يناير، لكن بايدن سيلغي هذا القرار.

ويستهدف قرار بايدن منع انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وتعد أكثر انتقالاً.

ويخشى الكثيرون من أن اللقاحات المستخدمة حاليا قد لا تكون فعالة ضد هذه الأنواع لفيروس كورونا خاصة السلالة الجنوبية الإفريقية.



