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الجمارك تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم خلال 2020

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

الجمارك تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم خلال 2020

بقيمة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الجمارك، عن القيمة الإجمالية لصادرات اللحوم ووارداتها خلال العام الماضي 2020.

عمليات تصدير واستيراد

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن صادرات وواردات اللحوم التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال العام الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات ريال”.

وأشارت هيئة الجمارك إلى أن العام الماضي شهد إنهاء إجراءات تصدير واستيراد أكثر من 800 مليون كيلو من اللحوم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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