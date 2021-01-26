شكرا لقرائتكم الجمارك تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26
الجمارك تكشف قيمة صادرات وواردات اللحوم خلال 2020
بقيمة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت هيئة الجمارك، عن القيمة الإجمالية لصادرات اللحوم ووارداتها خلال العام الماضي 2020.
عمليات تصدير واستيراد
وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن صادرات وواردات اللحوم التي تم إنهاء إجراءاتها الجمركية خلال العام الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات ريال”.
وأشارت هيئة الجمارك إلى أن العام الماضي شهد إنهاء إجراءات تصدير واستيراد أكثر من 800 مليون كيلو من اللحوم عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.