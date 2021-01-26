موقف إنساني من أمير الشمالية تجاه طفل مريض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الشمالية

تفاعل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مع حالة طفل من أهالي قرية قيصومة فيحان يعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج.

ووثق مقطع فيديو ، الأمير فيصل وهو يتفقد حالة الطفل الذي أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم الأخير بتهدئته ويأمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور وتوفير العلاج اللازم له.

زيارة تفقدية

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها أمير الحدود الشمالية،أمس الاثنين، لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانياً.

من جانبه، قدم متابعات الخليج 365 مناع الشمري والد الطفل ماجد، الشكر لـ أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله له ولابنه، وتجاوبه السريع مع حالته وتوجيهه بعلاجه.



