فيديو.. تعرف على فوائد القهوة ومتى تكون ضارة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تحدث المختص في القهوة عبدالله العامر عن بعض الفوائد الصحية لمشروب القهوة، ومتى يصبح تناوله ضاراً على الصحة.

وقال العامر، في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن القهوة منشط جيد للذاكرة وتؤخر ظهور الشيخوخة وهي محفز للدورة الدمـوية وصمامات القلب، كما تحارب ظهور سرطانات مثل الفم والبروستاتا وتساعد على إذابة الدهون.

القدر المسموح به يومياً

وأضاف أن تناول القهوة بكثرة يكون ضاراً فالكمية المسموح بها يومياً 400 مليجرام من الكافيين، كما أن تناولها على الريق قد يسبب قرحة في المعدة أو ارتجاع في المريء.

وأشار إلى أنه من الصعب القول بأن القهوة منزوعة الكافيين أفضل صحياً لأن السبب الرئيسي في تناول القهوة هو الاستفادة من تلك المادة التي تمنح النشاط والطاقة، لكنها قد تكون بديلاً صحياً أفضل لمن لديهم مشاكل صحية مع الكافيين.

تناول القهوة باردة

وعن حقيقة أن تناول القهوة باردة يكون أفضل صحياً، أوضح العامر أن ذلك يعتمد على الإضافات التي حدثت للقهوة، مضيفاً أن القهوة المقطرة تتحدد فائدتها إن كانت باردة أو ساخنة حسب طريقة تحضيرها.