جو بايدن يسرح طبيب ترامب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسيرة طبيب البيت الأبيض شون كونلي، والذي قدم سابقاً معلومات متضاربة حول إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وكان كونلي قد أثار جدلاً كبيراً خلال إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، باستمراره في إعطاء إجابات مبهمة للعالم لا توضح حقيقة مدى مرضه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن عيّن الطبيب “كيفن أوكنور” ليحل محل شون كونلي.



