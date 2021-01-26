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جو بايدن يسرح طبيب ترامب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

جو بايدن يسرح طبيب ترامب

متابعات الخليج 365 - متابعة

أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسيرة طبيب البيت الأبيض شون كونلي، والذي قدم سابقاً معلومات متضاربة حول إصابة دونالد ترامب بفيروس .

وكان كونلي قد أثار جدلاً كبيراً خلال إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، باستمراره في إعطاء إجابات مبهمة للعالم لا توضح حقيقة مدى مرضه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن عيّن الطبيب “كيفن أوكنور” ليحل محل شون كونلي.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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