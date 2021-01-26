الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

أمير الشرقية يكرم ضابطًا تقديرًا لإخلاصه في أداء عمله

متابعات الخليج 365 - واس

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، في مكتبه، أمس الاثنين، النقيب عبدالله بن جعفر القحطاني من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تقديراً لجهوده وإخلاصه في أداء عمله، بحضور مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي.

أمير الشرقية يثني على جهود المدني:

وأثنى أمير الشرقية، على ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود مخلصة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، نوه اللواء الحربي، بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الدائمة وتكريمه للمميزين من أبناء الوطن لتكون حافزاً للجميع لبذل أقصى درجات الحرص والإخلاص في خدمة الوطن.

