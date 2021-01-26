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أمير الشرقية يكرم ضابطًا تقديرًا لإخلاصه في أداء عمله

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

أمير الشرقية يكرم ضابطًا تقديرًا لإخلاصه في أداء عمله

أثنى على ما يقوم به رجال الدفاع المدني

متابعات الخليج 365 - واس

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، في مكتبه، أمس الاثنين، النقيب عبدالله بن جعفر القحطاني من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تقديراً لجهوده وإخلاصه في أداء عمله، بحضور مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب بن سدحان الحربي.

أمير الشرقية يكرم ضابطاً تقديراً لإخلاصه في أداء عمله 1

أمير الشرقية يثني على جهود المدني: 

وأثنى أمير الشرقية، على ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود مخلصة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، نوه اللواء الحربي، بتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الدائمة وتكريمه للمميزين من أبناء الوطن لتكون حافزاً للجميع لبذل أقصى درجات الحرص والإخلاص في خدمة الوطن.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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