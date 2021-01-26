حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.





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