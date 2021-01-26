الخدمات الإلكترونية لأبشر .. خطوات التسجيل والاستفادة

بينّت منصة أبشر، اشتراطات ومتطلبات وآلية التسجيل في بوابتها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية.

وحددت أبشر، من خلال دليل الخدمات الإلكترونية، آلية وطريقة التسجيل في المنصة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- اضغط على رابط «مستخدم جديد»

- قم بإدخال البيانات الأساسية والتي تشمل (رقم الهوية أو رقم الإقامة - عنوان البريد – الإلكتروني - رقم الهاتف - إقرار الموافقة على شروط التسجيل).

- استكمال هذه البيانات سيتم إرسال رمز التفعيل إلي رقم هاتف الجوال المدخل

- إنشاء اسم المستخدم وكلمة السر.

وأوضحت أبشر خطوات ومتطلبات تفعيل الحساب وذلك عن طريق موظفي مكاتب التفعيل (الجوازات – الأحوال) بالمناطق أو من خلال البنوك أو أجهزة الخدمة الذاتية للتسجيل والتفعيل.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للوصول إلى مواقع مكاتب موظفي التفعيل على البوابة يجب اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى بوابة أبشر.

- اضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل (أسفل الصفحة الرئيسية(

- اختار تبويب «موظفو التفعيل على البوابة»

- اضغط على القائمة المنسدلة الخاصة بمواقع مكاتب موظفي الجوازات أو الأحوال.

- اختيار المنطقة التي تريد إتمام عملية التفعيل والتسجيل بها.

- حدد الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من إنهاء الخدمة.

كما أوضحت أبشر، أن يمكن تفعيل التسجيل بالمنصة غبر مواقع أجهزة الخدمة الذاتية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى بوابة أبشر.

- اضغط على أيقونة مراكز التسجيل والتفعيل (أسفل الصفحة الرئيسية(

- اضغط على القائمة المنسدلة ألجهزة الخدمة الذاتية.

- اختر المنطقة التي تريد إتمام عملية التسجيل والتفعيل بها.

- تعرف على مواقع أجهزة الخدمة الذاتية بمدن ومحافظات المنطقة من خلال الجدول المرفق.

- حدد الموقع المناسب لك وقم بزيارته لتتمكن من إنهاء الخدمة.

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