سقوط 3 أشخاص ينتحلون صفة رجال أمن لسلب أموال عمالة بالرياض

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة قاموا بانتحال صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة واستولوا على ما بحوزتهم، بحسب تصريحات المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس.

وقال متحدث الشرطة إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا مقار سكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبمباشرة الحادثة، أقرّوا بارتكاب حادثتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.