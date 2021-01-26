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السعودية | بدء أعمال تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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بدء أعمال تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 4:20 صباحًا, 26 يناير 2021 م

المناطق - واس

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.
وجرت عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني متخصص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عملية التنظيف جرت من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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