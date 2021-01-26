شكرا لقرائتكم خبر عن 198 متعافيا من «كورونا» بالمملكة..وتراجع «النشطة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 198 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصل عدد المتعافين في المملكة إلى 358.137 حالة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 213 إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366.584 حالة، من بينها 2092 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 333 حالة حرجة. وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 6355 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.