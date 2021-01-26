شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تعازي الملك وولي العهد لأسرة الجندي أول الرشيدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي القيادة الحكيمة -حفظهما الله-، لوالد وأسرة الجندي أول بركة بن سارح بن عيد الرشيدي، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ودعا سموه في اتصال هاتفي أجراه بأسرة الرشيدي، الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها أعربت أسرة الجندي أول الرشيدي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة، داعين الله أن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه.