شكرا لقرائتكم خبر عن المواءمة مع «التنمية الوطني» ودراسة المعوقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عضو مجلس الشورى د. صلاح الطالب على أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة بتوضيح أعمال وجهود المواءمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنتجاته وخدماته المختلفة.

واقترحت عضو مجلس الشورى د. نجوى الغامدي على الصندوق دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها.

ولاحظت عضو المجلس د. عائشة زكري أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلة عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.