شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عضو مجلس الشورى د. سلطان المرشد، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

وأشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بدور الصندوق في دعم وتطوير قطاع الصناعة في المملكة، معتبرًا الصندوق من أفضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، كما طالب بالعمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة.