شكرا لقرائتكم خبر عن حلول مناسبة لدفع تعارض المصالح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت عضو مجلس الشورى د. سامية بخاري صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى وضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراض مستأجرة من جهات حكومية.

وطالب العضو د. غازي بن زقر صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج؛ للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.