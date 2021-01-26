شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 350 متطوعًا يتحدّون برودة الشتاء في تنظيف جبل الأربع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من ٣٥٠ متطوعًا من الكبار والصغار من الجنسين، في حملة تنظيف جبل الأربع جنوب شرقي الأحساء، وجنوب مدينة الطرف، بمشاركة أمانة الأحساء ممثلة بـ«بلدية الجفر» وعضو المجلس البلدي عيسى القريع، وم. عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالأحساء، وصاحب المبادرة محمد الخليفة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وعدد من الفرق التطوعية.

وأوضح مشرف المبادرة، محمد الخليفة، أن هذه الحملة استهدفت المناطق الصحراوية الخاصة بالتخييم وجبل الأربع، و«حرصنا على توعية المجتمع ورفع حس الولاء والانتماء للوطن وغرس ثقافة التطوع»، كما أننا هدفنا ومن خلال مشاركة الأطفال لتعليمهم وغرس هذه الثقافة في نفوسهم، مشيدًا بالتعاون الكبير من أمانة الأحساء ممثلة بـ«بلدية الجفر».

وقال الخليفة: رغم هذه الظروف فإن أبناء وبنات وأطفال الأحساء لبّوا النداء، وأوصلوا رسالتهم للجميع، ولكل مرتادي هذا الموقع بأهمية نظافة المكان بعد الانتهاء منه، مؤكدًا أن نظافة البيئة تحافظ على استمرار دورة الحياة الطبيعية للإنسان والنبات والعناصر الطبيعية الأخرى، مقدمًا الشكر الكبير لكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة، موضحًا أن الحملة مستمرة وسيتم العمل على وضع لوحات إرشادية وتوعوية في مواقع مختلفة.

الجدير بالذكر أن منطقة جبل الأربع على امتداد طريق الخليج تعد من المعالم الجغرافية الطبيعية في محافظة الأحساء، والتي تشهد شتاء هذا العام إقبالاً واسعًا؛ حيث فتحت أمانة الأحساء باب التأجير المؤقت لرواد الأعمال، وهو يشهد العديد من الأنشطة النوعية للمنطقة.