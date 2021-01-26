شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 34 سيارة تالفة من صناعية الثقبة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر 34 سيارة تالفة ومهملة من صناعية الثقبة خلال اليومين الماضيين ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وبدأت البلدية بجولاتها الدورية لحجز تلك السيارات المخالفة للأنظمة بعد إزالتها من مواقعها، نتيجة ما تسببه من مضايقة واحتجاز للمواقف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي لـ ”الخليج 365” أن تلك الحملات تأتي ضمن جهود إزالة المخالفات، لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة. ولفت إلى توجيه إنذارات مسبقة، من خلال وضع ملصقات على السيارات، لمطالبة الملاك بإزالتها وبعد مرور 15 يوما من عدم الاستجابة، يتم سحبها إلى الحجز، مؤكدا أن هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأكد عدد من المواطنين على الإشكاليات الناتجة من ظاهرة انتشار السيارات التالفة بمواقع مختلفة داخل المدن، مشددين على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة حلولا عاجلة للقضاء عليها وفرض عقوبات رادعة لمرتكبي هذه المخالفات.

وطالب المواطن محمد الخالدي بفرض أقصى العقوبات على ملاك السيارات التالفة التي تشوه المنظر الحضاري داخل المدن، وسن قوانين واضحة وصارمة لإيقاف هذه المخالفات وما ينتج عنها من مشاهد غير حضارية، بالمناطق الصناعية أو داخل الأراضي الفضاء بالأحياء السكنية، وخصوصا مع تحولها لمرتع للحيوانات بمختلف أنواعها وملاذ للكلاب الضالة والمسعورة، التي تهدد حياة الإنسان.

وأكد المواطن متعب العنزي أن هذ السيارات التالفة بدأت أعدادها بالتزايد دون أدنى مسؤولية من أصحابها فيما يتعلق بحماية البيئة وعدم تشويه منظر المدن، مضيفا أن انتشارها نتجت عنه أضرار كثيرة من أهمها ظهور الجريمة من خلال استخدام هذه السيارات المهجورة في ممارسة المخالفات.