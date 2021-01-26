شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الأرصفة أمام محلات عين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عين دار أعمال التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية، ضمن مبادرة القطاع البلدي، وحملة «البلديات تكافح كورونا »، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وعززت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين.

وواصلت البلدية إزالة المخلفات مجهولة المصدر داخل الأحياء السكنية، وكذلك إزالة الحشائش، بمركز عين دار والمراكز المجاورة لها، ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.