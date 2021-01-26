شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ حاكم كومنولث أستراليا ورئيس الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند الرئيس رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم والازدهار.