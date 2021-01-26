شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ الجنرال هيرلي والرئيس كوفيند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.