شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الهندي: شتاتنا هو فخرنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خاطب الرئيس الهندي شيري رام ناث كوفيند شعبه بمناسبة اليوم الجمهوري وقال:

تحياتي لكم جميعًا عشية الاحتفال باليوم الجمهوري الـ72 لأكبر ديمقراطية في العالم وأكثرها نشاطًا. في أرضنا، الغنية بالتنوع، يحتفل الجميع بمهرجاناتنا الوطنية ونحتفل بحماس بعيد الجمهورية ونعرب عن احترامنا للعلم الوطني وإيماننا بالدستور.

لقد أطلق رئيس الوزراء دعوة «بعثة الهند المعتمدة على الذات».

ديمقراطيتنا النابضة بالحياة، مواطنونا الموهوبون وخاصة الشباب، ينشطون في تشكيل الهند المعتمدة على الذات. إن الطلب على السلع والخدمات في البلاد، والجهود المحلية لتلبيتها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مثل هذه الجهود تعزز شعارنا.

في إطار هذه المهمة، تم اتخاذ خطوات للنمو الاقتصادي، إضافة إلى خلق فرص العمل من خلال تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وجعل النظام البيئي المبتدئ أكثر قوة. لقد أصبحت حركة يدفعها الناس أنفسهم.

وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن الإصلاح الشامل في التعليم الذي طال انتظاره سيضع سياسة التعليم الوطنية، بتركيزها على التقاليد والتكنولوجيا، الأساس لهند جديدة تطمح إلى الظهور كمركز للمعرفة على الساحة الدولية.

بعد حوالى عام من هذه المحنة غير المتوقعة، لا تقف الهند يائسة بل واثقة. وتبين أن التباطؤ كان مؤقتًا حيث استعاد الاقتصاد ديناميكيته. قامت الهند بتصنيع لقاح خاص بها لـ(Covid-19)، وتقوم الآن بحملة تطعيم واسعة النطاق، ستكون أكبر تمرين من نوعه في التاريخ. وتعمل الإدارة والخدمات الصحية بجاهزية كاملة لإنجاح هذا التمرين. وأحث المواطنين على الاستفادة من شريان الحياة هذا والتطعيم وفقًا للإرشادات. صحتك تفتح الطريق لتقدمك.

اليوم، يُطلق على الهند بحق «صيدلية العالم» لأننا نوفر الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية للعديد من البلدان لاحتواء الوباء.

بينما نستعد للاحتفال بالذكرى السنوية لجمهوريتنا، أفكر في إخواننا وأخواتنا في الخارج. شتاتنا هو فخرنا.

لقد نجح الهنود في الخارج في مجالات مختلفة وارتقى بعضهم إلى مستويات عالية من القيادة وساهم البعض الآخر في العلوم والفنون والأكاديميين والمجتمع المدني والأعمال التجارية، وكل منهم جلب أمجادا إلى أوطانهم الجديدة وكذلك إلى الهند.

تحياتي لكم يوم الجمهورية من أرض أجدادكم تحياتي لأفراد القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية والشرطة الذين عادة ما يحتفلون بأعياد الابتعاد عن عائلاتهم. أهنئكم جميعًا مرة أخرى.

* من خطاب رئيس جمهورية الهند