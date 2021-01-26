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" الموارد البشرية " تنتصر للمواطنين بشأن التوظيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن توظيف العمالة ، يمكِّن المنشأة من تعديل نطاقها بشكل تدريجي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية: " أي منشأة يمكنها تعديل نطاقها بشكل تدريجي من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج " نطاقات " لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: " النطاق البلاتيني " ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و" النطاق الأخضر المرتفع " ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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