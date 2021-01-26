شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية " تنتصر للمواطنين بشأن التوظيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن توظيف العمالة السعودية ، يمكِّن المنشأة من تعديل نطاقها بشكل تدريجي.

وأشارت وزارة الموارد البشرية: " أي منشأة يمكنها تعديل نطاقها بشكل تدريجي من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج " نطاقات " لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: " النطاق البلاتيني " ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و" النطاق الأخضر المرتفع " ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.