شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر صورة له أثناء طفولته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد متابعيه في " تويتر" صورة له وهو في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال مشاركته في هاشتاق " صورتك وأنت صغير".

وأكد المتابعونان ملامح الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو في مرحلة الطفولة تشبهه كثيرا بعدما كبر.

يذكر أن عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في وسم " صورتك وأنت صغير"، مستذكرين أحلامهم البسيطة في تلك الأيام