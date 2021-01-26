اخبار السعوديه

الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر صورة له أثناء طفولته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد ينشر صورة له أثناء طفولته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد متابعيه في " تويتر" صورة له وهو في مرحلة الطفولة، وذلك من خلال مشاركته في هاشتاق " صورتك وأنت صغير".

وأكد المتابعونان ملامح الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو في مرحلة الطفولة تشبهه كثيرا بعدما كبر.

يذكر أن عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في وسم " صورتك وأنت صغير"، مستذكرين أحلامهم البسيطة في تلك الأيام

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا