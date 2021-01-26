محلل بمركز الأرصاد: 3 مناطق تتأثر بأمطار الخميس والجمعة

توقع المحلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عايض البلوي، أن تشهد المملكة هطول أمطار من مساء الخميس حتى صباح يوم الجمعة على مناطق: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك»؛ بحيث تكون الأمطار في مجملها متوسطة، وقد تكون غزيرة على منطقتي المدينة وتبوك، وتبدأ من المواقع الساحلية وتتجه شرقًا باتجاه المرتفعات.

وأضاف «البلوي»، لـ«الإخبارية»، أن انخفاض درجات الحرارة وإن كان محدودًا على مناطق «الحدود الشمالية والجوف وتبوك»، لكن لا يستبعد معه هطول بعض الأمطار الثلجية بمنطقة تبوك على وجه الخصوص. لافتًا إلى احتمال حدوث تقلبات جوية (نهاية الأسبوع المقبل). مشددًا على أن العنصر الجوهري في متابعة حالة الطقس هو متابعة صفحة الإنذار المبكر، كما أن موجات الغبار ناتجة عن تحرك الرياح الباردة.

إلى ذلك أكد المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة، وتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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