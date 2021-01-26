السعودية اليوم / دعوة أممية لتضمين القدرة على الوقاية ضمن جهود التعافي من فيروس كورونا



نيويورك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى أن تتضمن جهود التعافي تعزيز القدرة على الوقاية من فيروس

وأشارت ديكارلو، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم خلال جلسته المنعقدة لمتابعة قرار وقف إطلاق النار رقم 2532، إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 يشكل قلقاً أممياً، وأن اتجاهات الفيروس قد تفاقمت بالفعل.

وأفادت أن متغيرات جديدة من الفيروس تستعد لإطلاق موجات أشد من العدوى، في وقت أصبحت فيه الأنظمة الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي على حافة الهاوية.

من جانبه أوضح وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن الجائحة أجلت تنفيذ عملية السلام في جنوب السودان، التي كانت أصلا تعاني من تحديات بسبب غياب الإرادة السياسية والموارد، مما أسهم في تأجيج غياب الثقة بين الأطراف.

وأكد لاكروا أن بعثات حفظ السلام لا زالت تضطلع بمهامها بموجب الولايات الموكلة إليها، بالتعاون مع الدول الأعضاء والبلدان المضيفة.

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نيويورك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسدعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى أن تتضمن جهود التعافي تعزيز القدرة على الوقاية من فيروس كورونا عبر مزيد من الاستثمار السياسي والمالي، مؤكدة أن دعم المجتمع الدولي في هذا المسعى أمر بالغ الأهمية.وأشارت ديكارلو، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم خلال جلسته المنعقدة لمتابعة قرار وقف إطلاق النار رقم 2532، إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 يشكل قلقاً أممياً، وأن اتجاهات الفيروس قد تفاقمت بالفعل.وأفادت أن متغيرات جديدة من الفيروس تستعد لإطلاق موجات أشد من العدوى، في وقت أصبحت فيه الأنظمة الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي على حافة الهاوية.من جانبه أوضح وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، أن الجائحة أجلت تنفيذ عملية السلام في جنوب السودان، التي كانت أصلا تعاني من تحديات بسبب غياب الإرادة السياسية والموارد، مما أسهم في تأجيج غياب الثقة بين الأطراف.وأكد لاكروا أن بعثات حفظ السلام لا زالت تضطلع بمهامها بموجب الولايات الموكلة إليها، بالتعاون مع الدول الأعضاء والبلدان المضيفة.// انتهى //00:28ت م0229

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