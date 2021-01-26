السعودية اليوم / تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

// انتهى //

23:35ت م

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تونس 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.// انتهى //23:35ت م0224

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