فيديو.. الجراد يغزو مرتفعات السودة في أبها بأعداد هائلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها

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رصدت “متابعات الخليج 365“، مساء أمس الاثنين، أعدادًا هائلة من أسراب الجراد الذي استطاع غزو مرتفعات السودة وأجزاء واسعة شمال مدينة أبها.

وجاء الجراد من عدة مناطق ساحلية، وهو ما يؤثر على المحاصيل الزراعية، فيما شوهدت أسراب أخرى في عدة شوارع بأبها.

الأمانة تتدخل:

من جهة أخرى، نفذت أمانة عسير عملية تنظيف للشوارع والأرصفة من الجراد المتناثر عليها وتطهير أماكن تواجد الأسراب.

واجتاحت أسراب الجراد منطقة جازان وعددًا من محافظاتها، منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تسببت أسراب كبيرة من الجراد بتعطل عدد من الطائرات بوسط مدرج مطار الملك عبدالله بمنطقة جازان، الأمر الذي تسبب بإلغاء وتأخر عدد من الرحلات خلال اليومين الماضيين.

استنفار لرش مبيدات مكافحة الجراد:

وأشارت مصادر مطلعة لـ”متابعات الخليج 365” إلى أن إدارة مطار الملك عبدالله بجازان استنفرت طاقتها للقيام برش مبيدات مكافحة الجراد بمدرج المطار والمرافق الأخرى، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بعد أن تسببت الأسراب الكبيرة من الجراد بتعطل محركات 5 طائرات تابعة لإحدى شركات الطيران، الأمر الذي تسبب بإلغاء عدد من الرحلات مساء الجمعة وصباح السبت، حتى وصول فرق الصيانة.



