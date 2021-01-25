السعودية | الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 10:13 مساءً, 25 يناير 2021 م
المناطق - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.