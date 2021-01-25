السعودية | الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.