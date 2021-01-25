الأحجار الطبيعية تجمل جزيرة وسطية في أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

نفذت أمانة عسير أعمال تجميل جزيرة وسطية على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها، بجوار مستشفى عسير.

أحجار طبيعية وكشافات:

ورصفت أمانة عسير الجزيرة بالأحجار الطبيعية، ووضعت عددًا من الأحجار الكبيرة أعطت مجسمات طبيعية جميلة للجزيرة، كما تم وضع عدد من الكشافات التي تضيء بألوان مختلفة، أعطت تلك الأحجار منظرًا خلابًا في وقت المساء.

ولا زالت الأمانة تواصل تجميل مداخل المدينة باستخدام المواد الطبيعية.



