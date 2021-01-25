نصائح لإفطار صحي للأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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حذرت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، من إفطار الأطفال غير الصحي الذي يعتمد على التوست ودهن الشيكولاتة، إذ لوحظ أن معظم الأطفال يعتمدون على الشوكولاتات السائلة، وهي موجودة الآن على أشكال وعناصر مختلفة.

وجبات البروتينات والفيتامينات:

وأوضحت أن الطفل لا يحصل من خلال هذا الرغيف المدهون بالكاكاو على العناصر المهمة كالبروتينات والفيتامينات، إذ إن الطفل في مرحلة نموه يحتاج إلى إفطار صحي يمنحه الطاقة والقوة والصحة وليس سوء التغذية، فلابد أن تهتم الأم بإعطاء الطفل وجبة صحية وتعوده عليه، ودهن الكاكاو ممكن يتناوله مع عناصر أخرى مثل الكيك والبسكويت والبيتفور والمعجنات وغيرها.

إضافة الخضار والفواكه:

ونصحت الدكتورة نجود بضرورة مشاركة الطفل أثناء تناول وجبة الإفطار من خلال جلوس أفراد العائلة وتناولهم طعام الفطور معًا لجعل الفطور مثيرًا لاهتمام الطفل، ويمكن إعداد الوجبة على هيئة أشكال جميلة مع إضافة الخضار والفواكه التي تعطي ألوان جذابة، ولابد من أن تحتوي وجبة الفطور على جميع المجموعات الغذائية المتنوعة مثل الحبوب والنشويات، الخضار والفواكه، البروتينات كالبيض ومنتجات الألبان، كما يجب عدم إعطاء الطفل الحلويات والأطعمة عالية السعرات الحرارية عند وجبة الفطور.

تزود الجسم بالطاقة:

وأكدت أن وجبة الفطور تعد من أهم الوجبات خلال اليوم، فهي تزود الجسم بالطعام اللازم لتوفير الطاقة بعد ساعات النوم الطويلة التي ينخفض خلالها مستوي السكر في الجسم والضرورية لبناء العضلات ونمو الدماغ، كما أنها توفر للجسم العناصر والفيتامينات الأساسية من المواد الغذائية كالبقوليات والفواكه ومنتجات الألبان، والتي لا يحصلون عليها عادة بشكل كافٍ من وجبتي الغداء والعشاء.

