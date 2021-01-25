محمية عروق بني معارض تسجل 4 ولادات للمها العربي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أربع ولادات جديدة للمها العربي في محمية عروق بني معارض النموذجية، خلال شهر يناير الجاري.

رعاية كاملة:

وأكد المركز، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي في ظروف الرعاية المهيأة من قبل إدارة المحمية والجوالين.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد نفذ حملة تنظيف شواطئ تعشيش السلاحف البحرية في عدد من المواقع المهمة على سواحل البحر الأحمر، وهي رأس بريدي ورأس الشبعان والحسي، حيث تم إزالة 35 طنًّا من النفايات على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع بلدية ينبع وبلدية أملج والمركز الوطني لإدارة النفايات.

