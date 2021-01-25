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الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.

الصلاة على الأميرة طرفة في الرياض:  

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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