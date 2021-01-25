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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25
“بيان من الديوان الملكي”
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز
سيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن الديوان الملكي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.
الصلاة على الأميرة طرفة في الرياض:
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.