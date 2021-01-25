كيف تؤثر الموسيقى في تشكيل الأدمغة ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أظهرت دراسة جديدة، أن الأشخاص الذين بدؤوا في تعلم آلة موسيقية في سن مبكرة لديهم أدمغة فائقة ومترابطة مقارنة بالأشخاص الذين ليسوا موسيقيين.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قارن خبراء من كلية الطب بجامعة ستانفورد أدمغة 153 متطوعًا بما في ذلك الموسيقيين المحترفين وغير الموسيقيين وذوي النغمة المطلقة.

الموسيقى وتشكيل الأدمغة:

ووجدوا أن أولئك الذين بدؤوا التدريب على الموسيقى في سن أصغر- مثل موزارت- لديهم أدمغة أقوى من أولئك الذين التقطوا آلتهم في وقت لاحق في الحياة.

أوضح الفريق أن الاكتشاف يُظهر إحدى الطرق التي يمكن لتجارب الناس من خلالها تشكيل الدماغ.

سواء كان البيانو أو الكلارينيت أو البوق، وجد الباحثون أن الموسيقيين تجعل أدمغة الموسيقيين أفضل مقارنة بغير الموسيقيين.

وينطبق هذا بغض النظر عما إذا كان الموسيقيون يتمتعون بنبرة مطلقة- أي القدرة على تحديد نغمة دون مرجع- أم لا، وفقًا للباحثين.

وقال مؤلف الدراسة، سيمون لايبولد: إن سنوات من التدريب الموسيقي تشكل الدماغ بطرق درامية- فكلما طالت مدة تدريب الناس، زاد التأثير على عقولهم.

وتوضح هذه النتائج كيف تشكل التجربة الدماغ، خاصة في وقت مبكر من الحياة، وكيف تساعد اكتساب المهارات الموسيقية الدماغ في التحسن.

