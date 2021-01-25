تركي العنزي يخترع جهاز صراف آلي للمكفوفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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اخترع الشاب تركي بن عبدالله العنزي جهاز صراف آلي لخدمة المكفوفين، يعمل من خلال بصمة اليد التي يتحقق من خلالها الجهاز ليقوم بعد ذلك بخدمة الكفيف من خلال المحاكاة الصوتية.

فكرة جهاز الصراف الآلي:

وقال الشاب تركي العنزي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن فكرة جهاز الصراف أتت بحكم عمل والده في أحد البنوك، حيث كان يتساءل دومًا كيف يتم خدمة هذه الفئة؟

طريقة عمل الجهاز:

وأضاف العنزي: أن فكرة جهاز الصراف هي أن يضع الكفيف يده على شاشة مخصصة لذلك، ليتم بعد ذلك التعرف على بصمته، ومن ثم تتم خدمته من خلال المحاكاة الصوتية ليغنيه عن مساعدة أي شخص آخر.

وكشف أن الجهاز سيرى النور قريبًا بعد تصنيعه.

يذكر أن الشاب تركي العنزي أحد طلاب مسار التمريض بجامعة حفر الباطن، وسبق أن حقق المركز الأول في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على مستوى حفر الباطن والمنطقة الشرقية، وكان ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة، كما شارك في عدة معارض مع جامعة حفر الباطن.