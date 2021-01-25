فريق سعودي مختص ينظف سطح الكعبة المشرفة خلال 40 دقيقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

مراحل تنظيف سطح الكعبة:

وقال الجابري: إن آلية التنظيف تتم من خلال يتم عدة مراحل؛ أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملًا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف.

40 دقيقة:

وزاد الجابري أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها “رئاسة شؤون الحرمين”، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

واختتم الجابري تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله-عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.